Muzzano: Nuovi appuntamenti a Bagneri da non perdere

Dopo la riuscita festa della Madonna del Piumin (15 ottobre) e mentre prosegue a Bagneri la mostra di Cecilia Martin Birsa dal titolo “Tra i suoni del bosco: frullio d’ali, gorgoglio della Janca” (sculture in pietra di torrente © corredate da foto professionali e amatoriali dedicate a uccelli e rapaci della Valle Elvo), si avvicina la Festa del Ringraziamento, che sarà domenica 6 ottobre.

Quest’anno l’appuntamento, legato al momento della “desarpa”, la discesa della mandrie dagli alpeggi, e che si caratterizza come momento di ritrovo più familiare soprattutto per la gente della zona, avrà anche un motivo particolare di ringraziamento, legato alla ricorrenza di 50 anni da quando (ottobre 1969) diventò parroco di Bagneri padre Giovanni Bonelli, dell’Oratorio di S.Filippo di Biella, assistente degli scout; da allora, e poi con padre Luciano Acquadro (parroco di Bagneri dal 1983 e di Sordevolo dal 1986) e con padre Giovanni Gallo (attuale assistente degli scout), è iniziata un’avventura che ha visto rifiorire Bagneri, che ha visto nel tempo risistemate le vecchie case, frequentata la casa parrocchiale da tanti ragazzi e giovani, allestito l’ecomuseo poi inserito nella Rete Museale Biellese, donata la Madonna del Piumin del Sandrun e altre opere dello stesso autore, rivitalizzata la frazione (riconosciuta nel 2017 quale “borgo alpino”) con alcuni nuovi abitanti tra i quali la giovane artista Cecilia che ha portato una nuova ventata di creatività.

Tutto ciò, grazie all’impegno assiduo di tanti volontari dell’Associazione Amici di Bagneri (quest’anno ha compiuto 25 anni) degli scout e della parrocchia (messa domenicale solitamente alle 15) e al sostegno del Comune di Muzzano, dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, del CAI Biella (baita Bagneri) e di tanti altri enti, associazioni e amici. Impossibile enumerarli tutti, ma tutti presenti nel ringraziamento che si farà durante la festa.

Il programma prevede, con accoglienza dalle 10, la Santa Messa sarà celebrata alle 11 nella chiesa parrocchiale, con la tradizionale offerta dei doni in ringraziamento per la stagione; a seguire aperitivo per tutti e pranzo organizzato dagli Amici di Bagneri (prenotazione consigliata 3396881717). Al pomeriggio, alle 15,30, ancora nella chiesa, ci saranno due videoproiezioni: Marco Astrua, già apprezzato l’anno scorso, continuerà con le sue “Storie di pietra” dedicate quest’anno a baite e alpeggi di Sordevolo; poi, ricordando i 50 anni della “nuova storia” di Bagneri, sarà riproposto il video “Bagneri e Salvine di un tempo” con foto scattate negli anni 70/80 da Vittorio Canepa e accompagnate da un testo scritti al tempo da Franco Grosso.

Durante la giornata, con orario 10-12 e 14,30-18,30, sarà possibile visitare l’ecomuseo e la mostra d Cecilia (le sculture sono esposte tra le case del borgo) con l’accoglienza di Eleonora della Rete Museale Biellese e della stessa Cecilia autrice delle opere.