Gaglianico: Via Marconi ripulita dagli alunni delle scuole del paese

È andata in scena anche a Gaglianico l’edizione 2019 di “Puliamo il mondo”, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle III di quella Secondaria del paese. Lo scorso venerdì, muniti di guanti, sacchetti e tanto entusiasmo, i ragazzi hanno contribuito a rendere più bella e pulita via Marconi, raccogliendo cartacce e rifiuti abbandonati.

Ad accompagnarli il sindaco Paolo Maggia e i consiglieri Marianna Brocco, Alma Memic e Luca Mazzali che, insieme ai volontari che quotidianamente operano in paese, hanno spiegato agli alunni l’importanza di non abbandonare mai i rifiuti in strada, in quanto oltre ad essere fonte di inquinamento per l’ambiente in cui viviamo, possono essere riciclati per dare vita ad altra materia utile per realizzare nuovi oggetti.

L'amministrazione comunale, che ha fatto del rispetto per l’Ambiente e del Riciclo uno dei punti di forza del suo programma, partecipa sempre con grande piacere a questa iniziativa: “Mai come in questo momento - spiega il primo cittadino - è di fondamentale importanza che le nuove generazioni siano consapevoli della necessità di salvaguardare l'ambiente e per questo ringrazio la scuola, le insegnanti, gli alunni delle classi coinvolte e i volontari per la partecipazione”.