Weekend di festa a Ponderano: Sabato a teatro e domenica il raduno delle Panda

Un fine settimana intenso attende il paese di Ponderano, con la seconda serata di "Autunno a teatro" che sabato 5 ottobre vedrà la compagnia di Torino "I Volti Anonimi" esibirsi sul palco del centro sociale con la commedia resa famosa da Macario: “Pautasso Antonio medico condotto”. Appuntamento alle 21.

Domenica 6 andrà invece in scena il secondo raduno della Panda in collaborazione con il gruppo “raduno Panda amici del Biellese”, che vedrà le amatissime auto sfilare in tarda mattinata per le vie del paese, per poi fermarsi al Giardino dei Platani ad essere ammirate.

Sarà una giornata particolare dedicata alla scoperta delle nostre montagne e dei prodotti locali. Il ritrovo è fissato per le 9,30 al Bocchetto Sessera, per poi proseguire alle 10 verso l’agriturismo “Alpe Cerchio” nell’oasi Zegna a quota 1450 metri, in una suggestiva vallata dove i partecipanti potranno carpire i segreti della preparazione dei formaggi e degustare l’aperitivo a base i prodotti tipici locali. Alle 12 rientro a Ponderano con il pranzo preparato dai volontari della Pro Loco al centro sociale.

Per informazioni e prenotazioni: 348/6836488.