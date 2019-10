Anche Studio Infermieristico Biellese punta sulla mobilità sostenibile

Studio Infermieristico Biellese, per far fronte alla crescente richiesta di cure e attività infermieristiche domiciliari, ha deciso di dotarsi di un mezzo dedicato a questo servizio. Lo ha fatto interpretando uno dei capisaldi della sua mission, ovvero la salute e il benessere dei cittadini: infatti il mezzo in questione è completamente elettrico ovvero a 0 emissioni di CO2.

Studio associato svolge presso la propria sede di via Trieste 23 a Biella, ma anche al domicilio tutte le prestazioni di competenza infermieristica. Il raggio d'azione dell'attività è l'intera provincia di Biella e le attività maggiormente richieste sono i prelievi ematici, iniezioni intramuscolari, medicazioni semplici e complesse, registrazioni parametri vitali compreso tracciato ECG, e nel corso dell'ultimo anno la crescente richiesta dell'idrocolon terapia, anche questa eseguibile in studio o al domicilio.