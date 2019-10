Strade provinciali, in partenza i cantieri dei piani viabili

Sono in partenza i lavori di scarifica e bitumatura lungo le strade provinciali. I lavori, suddivisi in due lotti funzionali, lotto 1 che individua l’area occidentale e lotto 2 che si riferisce all’area orientale, prevedono il rifacimento del manto stradale dei tratti ai quali è stato attribuito il maggior tasso di ammaloramento, correlato all’intensità del traffico, nonché al possibile peggioramento in vista del periodo invernale, come sempre avvenuto negli ultimi anni, ossia da quando la Provincia di Biella, con la precedente presidenza di Emanuele Ramella Pralungo, ha ripreso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità.

Dal 2015 ad oggi, infatti, la Provincia di Biella ha investito nella sola asfaltatura delle strade una somma di circa 5,1 milioni di euro, a cui vanno ad aggiungersi 1,7 milioni per la manutenzione del verde e 3,2 milioni per gli interventi di somma urgenza, consolidamento infrastrutture e miglioramento e messa insicurezza della viabilità, per un totale di circa 10 milioni di euro,senza contare i circa 6,8 milioni spesi per i trattamenti antigelivi e sgombero neve durante le stagioni invernali.

“Sono ormai diversi anni, dal 2015, che comunico ai biellesi l’avvio di nuovi lavori di asfaltatura – ha dichiarato il vice presidente Emanuele Ramella Pralungo– ma non cambia mai la soddisfazione di vedere, seppur a piccoli passi perché le risorse ci impediscono di fare diversamente, il nostro territorio che si restaura e cerca in tutti i modi di fornirei servizi ai cittadini in maniera decorosa. Sono perfettamente consapevole che le situazioni su cui intervenire sarebbero tantissime,ma dobbiamo anche fare i conti con le risorse che, non dimentichiamoci,sono sempre sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti, che vigila sul nostro piano di riequilibrio (ndr: nel 2015, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, si registrava un disavanzo pregresso di circa 10 milioni di euro; il disavanzo pregresso a consuntivo 2018 ammonta a 2,1 milioni di euro)"

"La manutenzione stradale – ha concluso Ramella Pralungo– è una delle due competenze principali che la Legge Delrio ha lasciato in capo alle province, senza però lasciar loro le risorse adeguate, pertanto, seppur ci sia ancora molto da fare, sono soddisfatto di continuare a portare il mio contributo, consapevole che è fondamentale non demordere e continuare su questa strada.”

I tratti oggetto di intervento verranno eseguiti secondo il cronoprogramma che prevede i lavori in appalto iniziale in partenza nel mese di ottobre, mentre i lavori complementari sono previsti nella primavera 2020, in quanto non risulta tecnicamente possibile procedere alle asfaltature nei mesi freddi, pena la mancata“presa” del bitume e conseguente mal riuscita dei lavori.