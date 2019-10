Partirà lunedì 14 ottobre la 7° edizione del corso di alfabetizzazione informatica per pensionati e over 65enni organizzato dall'Auser in collaborazione con l'Istituto del Cossatese e della Valle Strona. Le lezioni si terranno al lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16 nel laboratorio di informatica messo a disposizione dall'Istituto e sito in Valdilana nei locali dell'ex Motta (municipalità di Mosso). Il corso è gratuito.

Per info e adesioni: 0153599231 - auserbiella@libero.it