Casapinta, Unione Montana: Convegno Uncem sulla mobilità sostenibile. Sindaci i grandi assenti

E' amareggiato Marco Bussone, Presidente Uncem Piemonte: "Nel convegno di ieri, 1 ottobre, a Casapinta nella sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, si sono affrontati temi fondamentali per il territorio montano. Questa area è stata scelta come zona pilota per sperimentare un progetto di sviluppo dei trasporti mirato ad ottimizzare i costi, a ridurre le emissioni e a fornire un servizio di trasporto più capillare per scongiurare il pericolo di un drastico calo di popolazione che decreterebbe la fine dei piccoli comuni montani. Sono sconcertato dal fatto che solo due sindaci su 22 abbiamo preso parte ai lavori del seminario in cui è stato illustrato nei dettagli il progetto europeo Astus per Interreg Spazio Alpino".

"Quando mi è stato sottoposto il progetto - interviene Matteo Passuello, Presidente dell'Unione Montana e Sindaco di Pray - ho immediatamente capito quanto sia importante guardare al futuro per il tema della mobilità ed ho abbracciato completamente l'idea il cui studio ci è stato illustrato con relative soluzioni per un trasporto sostenibile per il lavoro, il turismo e per il normale servizio dei nostri comuni"

Pietro Mignone, coordinatore del progetto per Uncem e Massimiliano Petri, esperto di mobilità sostenibile e innovativa dello Studio Tages, hanno fornito i dati necessari per comprendere lo stato di fatto dello studio e le modalità di analisi sul territorio, proponendo delle soluzioni percorribili per ridisegnare le reti di trasporto, sostenibili e "a chiamata", e per pensare all'intermodalità e ai sistemi smart per collegare aree urbane ad alta intensità di sviluppo a quelle interne più complesse da raggiungere.

"Sono Presidente ATAP da due mesi - ha commentato Vincenzo Ferraris - e mi rendo conto di quanto sia necessario volgersi ad idee nuove e progetti innovativi. I tagli dei contributi regionali ovviamente non hanno fatto bene alla nostra rete di trasporti pubblici che avrebbe bisogno di mezzi nuovi e sicuramente una gestione più sostenibile anche per l'ambiente"

Le buone pratiche di mobilità in Piemonte e sulle Alpi (come i progetti di mobilità "a chiamata" delle Unioni montane Valle Maira, Valsesia, Alta Langa) sono state presentate da Livio Barello, Presidente del Consorzio operatori turistici delle Valli di Lanzo e membro del Consiglio di Amministrazione del Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; e da Enrico Galleano, Amministratore delegato Bus Company.

"Durante questo importante seminario - ha commentato Alessandro Ciccioni - ho appreso interessanti ragionamenti da cui prenderò sicuramente spunto. E' necessario cambiare la cultura dei nostri cittadini poco abituati ad utilizzare il trasporto pubblico. A volte sembra che tutto sia dovuto e non si attribuisce il giusto valore ad un servizio che, a mio parere, è il meno costoso d'Europa. Ottima l'idea delle navette per i visitatori degli eventi: il turismo lo si fa cominciando dai trasporti. Le nostre montagne si stanno spopolando ed è indispensabile aumentare la residenzialità anche mediante collegamenti diretti con le due grandi città a noi più vicine".

La ricerca presentata a Casapinta in anteprima, volerà a Lubiana, in Slovenia, dove il caso del Biellese Orientale sarà illustrato assieme a quello di altri territori rurali europei, il 16 ottobre.