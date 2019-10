Contdown per la Vertika Tovo, pochi pettorali ancora liberi

Il conto alla rovescia è cominciato per la terza edizione del Vertikal Tovo, ultima giornata dei fortunati Mucron days 2019. È arrivata l'ora per tutti gli atleti di scaldare i motori e di rifinire la preparazione in vista della gara. Rimangono pochi pettorali liberi per le iscrizioni, in quanto la quota massima è di duecento. Chi è indeciso non perda tempo, non se ne pentirà.

Diversi top runner maschili e femminili saranno alla partenza insieme a quattro super runner diversamente abili capitanati da Moreno Pesce ad affrontare con testa e carattere fuori dal comune la competizione. A livello organizzativo è tutto pronto, percorso pulito a puntino e il resto della logistica ultimato. Per l'occasione prima corsa della funivia alle 7,30 e ci sarà un premio ai primi 50 spettatori che arriveranno in vetta. Sarà una festa di sport agonistico, amicizia e condivisione da non perdere!