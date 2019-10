Basket femminile, la Bfb sostiene il percorso rosa

Sport e salute, un binomio inscindibile. E quando si parla di benessere in rosa, il Basket Femminile Biellese non può che sostenere ogni iniziativa. Se poi ad organizzare un evento è la Lilt di Biella, è naturale per tutte le società femminili biellesi sentirsi parte di un progetto.

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione proposto per il mese di ottobre, la Bfb sarà testimonial sabato 5, al mattino con una partita amichevole femminile under 18, dove si sfideranno le compagini biellesi e vercellesi, e al pomeriggio pomeriggio la prima squadra parteciperà al chilometro rosa, sfilata che attraverserà il centro di Biella.

''È un onore ma anche un dovere per noi'' sostiene il vicepresidente Bfb Giorgio Bertucci ''sostenere la Lilt in una campagna così importante. Serve lo sforzo di tutti per sensibilizzare, prevenire e combattere malattie così terribili. Ringraziamo tutti gli esponenti della Lilt di Biella per averci invitato e per permetterci di avvicinarci alle loro iniziative. Che sono importanti già in casa nostra. Le nostre squadre, dal minibasket alla prima squadra, sono tutte al femminile. E poi ci sono le mamme, le sorelle... se saranno convinte in prima persona dell'importanza della prevenzione e della lotta, saranno loro a diffondere la giusta cultura sulla salute. E ringraziamo la Lilt anche per tutto quanto fa per il territorio e le famiglie''.