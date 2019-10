Basket: Cuore, gambe e faccia tosta. L’Edilnol 2019/20 è pronta al debutto

Il match più nobile che la recente pallacanestro Piemontese può vantare, fra le due squadre con la più lunga militanza in serie A1 nel recente passato regionale. Così si presenta il match fra Torino e Biella, in scena al Pala Ruffini fra una manciata di giorni. L’Edilnol Pallacanestro Biella, rinnovata negli uomini e nelle intenzioni scenderà in campo domenica 6 ottobre sul campo della neo-retrocessa ed ambiziosa Reale Mutua Torino, già affrontata, con sconfitta, al debutto in supercoppa quasi un mese fa.

Biella si presenta al debutto con il nuovo roster che ha acquisito via via certezze lungo una pre-season in cui i match sono stati molti, una decina, divisi fra supercoppa ed amichevoli varie. Le indicazioni positive sempre più incoraggianti, hanno portato la squadra ad assumere sempre di più l’identità cercata da coach Galbiati. Buon gioco lo potrebbe infatti fare il fatto che, rispetto alla sconfitta patita nel match dell’8 settembre, i passi avanti dell’Edilnol sono stati evidenti, soprattutto dal punto di vista difensivo. Parlando del match, Torino fonda le sue certezze su un roster profondo e di esperienza che ruota attorno alle giocate di Pinkins e Marks, duo USA con presenza fisica e punti nelle mani. Il supporting cast è poi di tutto rispetto e può contare sull’esperienza di Alibegovic, Campani e Traini.

In sintesi: una squadra che mira a tornare in Serie A il prima possibile. Biella dal canto suo, per poter competere alla pari, dovrà azzeccare l’approccio sin dai primi secondi. La sconfitta patita in supercoppa un mese fa fu figlia di un inizio tragico con Torino in fuga 21-6 dopo pochissimi minuti e brava a non farsi mai riprendere. Vero, era il primo match ufficiale ed era solo la seconda partita giocata insieme dai ragazzi di Galbiati, vero anche che di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma non troppa, e che quindi la memoria degli errori fatti in quel match sarà ancora fresco nella mente dei ragazzi rossoblù. Le chiavi del match per l’Edilnol potrebbero essere quindi i falli di Omogbo, troppo spesso in questo precampionato limitato dalle penalità accumulate nei primi minuti di partita, la difesa di Polite ed i punti di Bortolani. Il nigeriano, se riesce a mettere una trentina di minuti sul suo contatore può tranquillamente segnare 15-20 punti contro chiunque e catturare quasi altrettanti rimbalzi, dando libero sfogo all’infinita energia di cui dispone.

Per Polite, un po’ sulle montagne russe in preseason, conterà l’efficacia contro il diretto avversario. L’esterno ex Radford ha dato l’impressione di potersi trasformare in un vero e proprio muro e di trovare dalle buone giocate difensive intraprendenza ed energie da trasferire sul fronte offensivo. Parlando poi di punti, Bortolani ha finito in crescendo la preparazione al debutto inanellando solide partite offensive. Ha il talento per essere la punta dell’attacco Biellese, starà alla squadra metterlo nelle condizioni di poter rendere al meglio Domenica. Budget, profondità dei roster ed esperienza dipingono un match, sulla carta, proibitivo. Ricordiamoci però che nello sport, per fortuna, nessuno parte battuto. Chiedere, per esempio, ai verdi d’Irlanda, sconfitti dallo sfavoritissimo Giappone nella Rugby World Cup in corso di svolgimento.

Un risultato clamoroso, inaspettato che potrebbe ispirare i rossoblù dell’Edilnol ad affrontare senza paura Torino e, chissà, sospingerli verso la conquista di uno scalpo prestigioso.Di sicuro apre più di uno spiraglio a favore di chi non ha i favori del pronostico. Non resta che aspettare la palla a due: Cuore, gambe e faccia tosta. L’Edilnol 2019/2020 è pronta al debutto.

Diretta su Sportitalia, ore 12 di domenica 6 ottobre.