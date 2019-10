Ancora successi a Savona per i pattinatori Bi Roller

Ancora successi a Savona per i pattinatori biellesi durante l’ultima tappa del circuito CNO: Michele Rocchetti, Esordiente, è stato premiato come 9° in combinata dopo aver conquistato un 9° posto nella sprint e un 11° nella lunga. Nella categoria ragazzi ottimi risultati: Susanna Rocchetti 6° in combinata, con un 3° posto nella sprint e un 11° nella lunga. Tommaso Bonvicino è stato premiato come 9° in combinata, con un’8° posizione nella sprint e 11° nella lunga. 11° posizione nella lunga anche per Dora Ferretto, 10° posizione nella sprint per Achille Sangiorgi che purtroppo è caduto nella gara lunga.

Con la gara di domenica scorsa a Savona si è chiusa la stagione agonistica del pattinaggio corsa e possiamo fare il punto della situazione per Bi Roller Pattinaggio Biella: al 1° anno di attività agonistica ha raggiunto davvero ottimi risultati: sono stati tesserati 30 agonisti che hanno partecipato a gare Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali e la società si è posizionata 53° sul ranking nazionale su oltre 150 società. Significativi i risultati dei singoli atleti non solo in regione con la conquista del gagliardetto di campione per Michele Rocchetti, Susanna Rocchetti e Dora Ferretto ma anche nel Circuito Interregionale CNO e ai Campionati Italiani.

Achille Sangiorgi ha brillato ai Campionati Italiani: agli Indoor di Pescara a febbraio ha conquistato la 11° posizione nella gara 3000 metri a punti e a quelli su strada di San Benedetto del Tronto a settembre ha conquistato la 10° posizione sempre nella gara 3000 metri a punti. Nel Circuito Nord Ovest che compone attraverso le 11 tappe l'attività agonistica interregionale e vede in gara le squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia diversi atleti Bi Roller si sono distinti nei risultati raggiungendo importanti posizioni nella classifica finale e conquistando ben 7 maglie Canguro, riconoscimento che viene dato, di tappa in tappa, agli atleti che fanno il più significativo salto in avanti in classifica rispetto alla tappa precedente. Ecco i atleti premiati con le maglie: Alice Corradino, Giulia Fojaca, Giulio Varnero, Lorenzo Bonvicino, Tommaso Bonvicino, Emma Valli e Annibale Sangiorgi. In base alla posizione raggiunta nella classifica generale 5 pattinatori biellesi prenderanno parte alle due Finali in programma: i primi 3 parteciperanno allo stage conclusivo di Savona del 20 ottobre e alla Finale A di Forlì del 26 e 27 ottobre: Michele Rocchetti, 8° classificato categoria Esordienti Susanna Rocchetti, 12° classificata categoria Ragazzi Achille Sangiorgi, 14° classificato categoria Ragazzi Altri due Bi Roller parteciperanno alla la finale B di Biella del 24 novembre che raccoglierà 96 pattinatori classificatisi subito dopo i finalisti: Annibale Sangiorgi categoria Ragazzi 12 e Tommaso Bonvicino, categoria Ragazzi.

Biella dunque sarà protagonista perché per la prima volta ospiterà al Palabonprix un evento a livello interregionale del pattinaggio corsa. Speriamo sia il primo di una lunga serie di eventi visto che il pattinaggio corsa sta diventando una realtà sportiva sempre più importante sul territorio biellese. Difatti per gli atleti delle rotelle i riconoscimenti dell’anno non sono solo stati medaglie: per ben due volte alcuni atleti della categoria Ragazzi sono stati convocati ad un Raduno Tecnico Interregionale della Nazionale convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Gianluca Presti. Al primo raduno erano in 5: Dora Ferretto, Susanna Rocchetti, Lorenzo Bonvicino, Tommaso Bonvicino e Achille Sangiorgi.

Di questi, in base ai risultati raggiunti alla competizione internazionale di Geisingen in Germania, sono stati nuovamente convocati ad un altro Raduno Tecnico Interregionale della Nazionale: Susanna Rocchetti, Lorenzo Bonvicino e Achille Sangiorgi. In questo periodo di pausa dalle gare, mentre gli agonisti iniziano la preparazione invernale, il vivaio dei piccoli si fa sempre più ricco grazie ai tanti corsi che si stanno attivando sul territorio. Ecco dove si può venire ad imparare a pattinare: il lunedì ad Andorno alla palestra delle scuole medie dalle 18 alle 18, il martedì a Sagliano al polivalente dalle 18 alle 19, il mercoledì a Pollone al polivalente dalle 17 alle 18, il venerdì a Vigliano alla palestra delle Scuole San Quirico in via Campazza 4 dalle 16,45 alle 17,45, il sabato mattina a Cossato alla palestra Leonardo da Vinci dalle 9,30 alle 10,30 e a Biella dalle 10 alle 11in una palestra ancora da definire e quindi provvisoriamente a Vigliano. I corsi sono aperti a bambini dai 4 anni ed adulti e proseguiranno fino a fine maggio.

Per informazioni: 3206134803.