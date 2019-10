100 anni di Sci Club Biella, festa finale a Palazzo Gromo Losa: “Conoscere il passato per progettare il futuro”

La mostra “Cent’anni di Sci Club Biella. Sulla neve per passione dal 1919”, inaugurata lo scorso marzo allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Lo Sci Club Biella organizza per sabato 12 ottobre, alle 18, presso Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo, l'evento conclusivo per celebrare il suo Centenario dalla Fondazione.

“Il patrimonio culturale plasma la nostra vita, nei paesaggi, nei siti archeologici, nella letteratura e nell'arte, ma anche gli eventi che si sono succeduti nel corso dei decenni – spiegano gli organizzatori - E’ importante far conoscere il passato sportivo del nostro territorio per poter progettare il futuro dei nostri giovani, offrendo loro gli strumenti per farli diventare custodi del patrimonio storico e culturale del nostro Biellese e quindi anche del nostro sodalizio”.

Si preannuncia, quindi, una serata sportiva con filmati e testimonianze che hanno reso grande lo sci nel Biellese. A seguire aperitivo curato dagli studenti della Scuola Alberghiera di Biella.Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 4 ottobre alla segreteria dello Sci Club Biella.