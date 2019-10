Valdilana: proposta la sfiducia per il presidente Mirabile. Minoranza: “E’ venuta a mancare l’imparzialità”

La Minoranza propone una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio del comune di Valdilana, Lorenzo Mirabile. Nonostante l’assenza del loro Capogruppo, Alessio Maggia, il gruppo di minoranza non ha avuto tentennamenti e, all’ultimo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale del 26 settembre, ha piazzato il colpo da 90. “La mozione è dettata dalla mancanza di imparzialità del presidente Mirabile – spiega la Minoranza - riscontrata con i ripetuti attacchi di Mirabile ai danni del famigliari del nostro Capogruppo, Alessio Maggia”.

Lorenzo Mirabile, segretario del Partito Democratico di Valdilana, aveva infatti chiesto le dimissioni del padre e della fidanzata di Alessio Maggia, Giuseppe Maggia e Pamela Sinigaglia, dall’assemblea provinciale del Pd, “per coerenza politica”, aveva spiegato Mirabile. Azione che non è andata giù alla Minoranza. In risposta alla mozione anche la Maggioranza del Consiglio ha voluto dire la propria. “Riconfermiamo la nostra piena fiducia nel presidente Lorenzo Mirabile – dichiarano in consiglio – e gli auguriamo un buon lavoro”.

Questa l’operazione più eclatante del consiglio di Valdilana di giovedì 26 settembre, che non fa che confermare la tensione nei rapporti, più che di cooperazione, tra le due ‘fazioni’. Un Sì unanime tuttavia migliora l’incontro, quello favorevole alla fusione tra ATL Biella e Vercelli. “Un modo per cercare di dare fiato ai due enti – commentano il segretario comunale, Bartolomeo Farana e il sindaco Mario Carli – . Sperando che quest’azione sia motivo di rinascita. Anche molti altri comuni in questo momento stanno votando per il medesimo punto. La loro unione è un modo per cercare di salvare un entità presente nel territorio che ha sempre dato ottimi risultati e che è fondamentale per il futuro di Valdilana nel turismo, ma che, anche lei, sta passando un periodo di crisi”.

Altri punti all'ordine del giorno

Altri punti sono stati trattati durante l’incontro come l’approvazione del Bilancio consolidato dell’ex comune di Trivero e del DUP per Valdilana. Inoltre sono stati approvati anche i criteri generali per lavorare il prima possibile sugli uffici, il personale e i servizi: “E’ importante definire chi fa cosa – commenta il sindaco -, stiamo costruendo una macchina amministrativa nuova che deve essere ben oliata per lavorare senza intoppi e in velocità”. Infine è stata approvata l’adesione all’ASME per le gare future dell’ente e il sindaco ha risposto alle interrogazioni della Minoranza.