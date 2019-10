Polemiche social e irruzione "Indecorosa" a Palazzo Oropa: è scontro tra Biella Antifascista, Moscarola e Ercoli

La "Parata Indecorosa" di sabato pomeriggio del gruppo Biella Antifascista ha avuto strascichi inevitabili. Dai toni forti. Molto forti. Sulle pagine social del vice sindaco Giacomo Moscarola e del capogruppo della Lega Alessio Ercoli in consiglio comunale a Biella, sono state pubblicate due foto del corteo con frasi "Ma oggi a Biella c'è il carnevale?" e "Una perfetta raffigurazione di chi ieri ha sfilato per le vie del centro...". La foto presa dal profilo della Biella Antifascista ne è la testimonianza.

La risposta allo sbeffeggiamento non è tardata ad arrivare. "Ma che meraviglioso uomo politico decoroso che abbiamo qui a Biella, che bello! Mancava proprio! Un altro uomo che espone mediaticamente due donne, un altro uomo che sfrutta la nostra immagine, un altro uomo che con aggressività ci butta sulla sua pagina pubblica, senza accortezza, senza rispetto, senza paura. Ma tanto lui è decoroso…decoroso???!!!". Ma non finisce qui. La risposta della Biella Antifascista assume toni aspri contro Moscarola e Ercoli, rei anche di aver tirato in ballo donne e un bambino "perseguendo una logica comunicativa aberrante, senza contenuti politici, che svilisce chi non è conforme al pensiero e che non produce confronto sui concetti, ma butta nella pubblica piazza solo qualcuno da svilire".

Il finale della Biella Antifascista dello scritto sul post social si riferisce al consiglio comunale di lunedì 30 settembre: "Siamo passati a salutarvi sul vostro luogo di lavoro ironici e indecorosi… non mancheremo di metterci la faccia, non mancheremo di portare all’attenzione contenuti politici, non mancheremo di sottolineare le vostre logiche legate all’odio e al disprezzo delle differenze, non mancheremo…".

Non indietreggia il vice sindaco, anzi rincara la dose con riferimenti storici: "Non ho tempo da perdere ma una cosa la voglio dire: ci sono state molte persone che hanno rischiato o perso la vita per la libertà dell'Italia e mai si sarebbero sognati di organizzare simili pagliacciate. Anzi, si rivolterebbero nella tomba se vedessero le carnevalate organizzate da chi si definisce oggi antifascista".

Più diplomatica è la risposta del capogruppo Alessio Ercoli: "Non capisco le polemiche di queste ore su una foto pubblicata da una testata giornalistica e da me ritagliata proprio per non far apparire un bambino che sottolinea il rispetto avuto per loro. Non ho svilito nessuno anzi ho espresso la mia posizione su una manifestazione avvenuta a Biella. A queste persone che hanno espresso il loro dissenso ricordo che siamo in comune da qualche mese e che abbiamo ereditato problemi e questioni irrisolte da anni. Il nostro obiettivo primario è di risolverle e non accetto simili strumentalizzazioni. Se fossimo veramente un'amministrazione fascista, come veniamo descritti, queste persone non avrebbero avuto la possibilità di organizzare la loro carnevalata nel centro della città".