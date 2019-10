Fratelli d'Italia, raccolta firme a Biella contro la proposta di legge Boldrini

Fratelli d’Italia torna in piazza per raccogliere firme contro la proposta di legge avanzata dall'ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. L'appuntamento è in via Italia, a Biella, dalle 15.30 alle 18.30.

“Ci opponiamo ad una proposta che prevede l’acquisizione facile della cittadinanza italiana poiché riteniamo che questa debba essere richiesta e ottenuta dagli immigrati dopo un adeguato percorso di integrazione che li conduca progressivamente a conoscere e condividere il patrimonio storico e culturale della comunità civile ospitante e a rispettarne le leggi e le regole di convivenza – spiega Cristiano Franceschini di FdI - La cittadinanza va meritata: non deve essere un regalo ma almeno una richiesta. Questa proposta di legge non deve diventare strumento per ampliare il novero dei cittadini italiani per i fini elettorali della sinistra. Sicuramente questa proposta di legge non fa l’interesse dei cittadini italiani”.

“Per noi di Fratelli d'Italia le priorità sono quelle di abbassare le tasse e la disoccupazione, aiutare le imprese, sostenere le famiglie – conclude - Fratelli d’Italia è pronta a fare barricate contro la cittadinanza per automatismo proposta dal governo delle quattro sinistre più anti-italiano della storia. Saremo contro tutte le proposte utili solo a distruggere la nostra identità, la nostra storia, la nostra sovranità”.