FILA firma BTS come nuovi ambasciatori del marchio globale

FILA ha annunciato di aver firmato con i BTS. Conosciuti anche come Bangtan Boys, è il primo gruppo sudcoreano k-pop ad avere tre singoli certificati Oro negli Stati Uniti e l’unica formazione ad aver ricevuto il premio Top Social Artist per tre anni consecutivi ai Billboard Music Award.

I BTS indosseranno FILA, non solo in Corea del Sud, ma anche in altri paesi, tra cui le Americhe, l'Europa e l'Asia. Un altro passo di FILA per migliorare e consolidare l'immagine del proprio marchio attraverso la comunicazione attiva di "One World, One FILA". Come nuovi ambasciatori del Brand, i componenti del gruppo V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook e Suga, appariranno in una campagna pubblicitaria che uscirà all'inizio del 2020 e mostrerà i nuovi look FILA al pubblico.

Durante tutta la partnership, FILA coinvolgerà attivamente i fan di BTS in differenti modi, combinando l’identità del marchio con la personalità iconica dei BTS. “La passione, la positività e la comunicazione autentica messa in atto dai BTS con i fan, sono qualità che si allineano con quelle del nostro Brand. Le loro personalità energiche e originali li rendono una scelta ottimale come ambasciatori del marchio”, ha dichiarato l’ufficio stampa di FILA."Non vediamo l'ora di creare una sinergia significativa tra due identità così importanti."

“Siamo estremamente entusiasti” – prosegue l’ufficio stampa – “di dare il benvenuto ai componenti di BTS come ambasciatori del marchio FILA. Con il loro fascino, il gruppo ha ispirato e influenzato il mondo dei più giovani e siamo molto grati per l'enorme quantità di interesse e supporto che abbiamo ricevuto. I BTS hanno una fan base incredibilmente fedele e FILA si impegnerà a comunicare con quel pubblico in un modo unico".