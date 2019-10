Un amore di polenta per tutti i gusti

Polenta concia, moja, dal marghé, polenta con baccalà, stracotto, polpette e costine al ragù.

Questi sono i piatti protagonisti della 12esima edizione di "Un amore di polenta", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Sordevolo, in collaborazione con i ristoratori sordevolesi, presso l'area anfiteatro Giovanni Paolo II, durante la quale si potranno gustare anche stuzzicherie e dolci vari.

L'appuntamento è per sabato 5 ottobre, alle 19:30, con la cena, seguita dal falò e dal vin brulé della buonanotte. Domenica 6 ottobre, alle 12:30, il pranzo durante il quale ci saranno giochi ed animazione per bambini.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo in spazio coperto per distribuzione e degustazione. Info sul sito www.labottegadisordevolo.it .