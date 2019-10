A Gli Orsi i venerdì di ottobre valgono doppio!

Il Parco Commerciale Gli Orsi, sempre attento alle esigenze dei clienti, propone, per tutto il mese di ottobre 2019, il concorso: “Il venerdì vale doppio”. L’iniziativa offre ai clienti del centro la possibilità di acquistare a metà prezzo buoni spesa del valore di 50 euro. Approfittare del concorso e dei vantaggi correlati è semplice, basta fare shopping!

Facendo infatti acquisti al centro commerciale per un valore minimo di 20 euro, nei venerdì di ottobre e recandosi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 alla postazione dedicata presente in galleria, il cliente potrà acquistare fino a 2 carnet di buoni spesa del valore di 50 euro esattamente alla metà del loro valore: 25 euro ciascuno, semplicemente consegnando gli scontrini della giornata in corso. I buoni possono essere utilizzati dal giorno successivo dell’acquisto entro il 10 novembre, presso tutti i punti vendita del centro commerciale.

Ogni carnet include: 3 buoni spesa del valore di 10 euro validi in tutti i negozi, 1 buono spesa del valore di 10 euro valido presso l’Ipercoop e 2 buoni spesa del valore di 5 euro validi nei punti ristorazione. Inoltre, i buoni della stessa tipologia sono cumulabili tra loro. “Il venerdì vale doppio” è una delle tante iniziative speciali messe in atto dal Centro Commerciale Gli Orsi per venire incontro ai desideri e alle esigenze della clientela. Le promozioni arricchiscono l’offerta già ampia dello shopping centre, costituita da oltre 90 punti vendita, tra negozi, punti ristorazione e ipermercato.