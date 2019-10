Dal Nord Ovest - Scontro in autostrada: tra i feriti anche un bambino

Quattro persone, due donne e i rispettivi figli, sono stati coinvolti in un incidente avvenuto sulla autostrada A4 tra Balocco e Carisio. Tutti sono stati portati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dai mezzi del 118 intervenuti per i soccorsi insieme alle forze dell'ordine: una donna e il figlio di 8 anni sono stati ricoverati in codice verde; codice giallo per un'altra donna, il cui figlio, secondo le prime informazioni, è pressoché illeso. L'incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione sul tratto autostradale.