Tir si incastra a Bioglio dopo aver abbattuto un cancello, un muro di cinta e una parte di casa

Ennesimo autoarticolato che si incastra tra i muri delle abitazioni. Dopo i casi di Magnano, Pralungo, Graglia, Pollone e Biella Piazzo, questa notte è successo a Bioglio, in frazione Croce, nelle vicinanze della frazione Pero. Il Tir tipo Volvo con targa lituana e al volante l'autista 31enne nato in Russia che non parlava l'italiano, ha demolito un cancello, un muro di cinta e una parte di casa di proprietà di una 54enne. Nell'urto, oltre alla carrozzeria, anche una gomma del grosso mezzo si è danneggiata. Il lavoro dei vigili del fuoco e dei carabinieri è durato diverse ore anche con l'aiuto del soccorso Aci di Verrone. Alla fine, cambiato il copertone e scambiati i dati per l'assicurazione, il Tir ha ripreso la marcia.