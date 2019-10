Avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. Questa sarebbe la prima ipotesi dell'incidente successo a Vigliano tra via Milano, via Umberto e via Trossi, stamattina poco prima delle 9,30. A scontrarsi due auto, una Volkswagen Up con al volante una donna e una Suzuki Swift anch'essa guidata da un'altra donna. Una delle due persone è rimasta leggermente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. Saranno le forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica.