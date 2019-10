Auto contro ciclomotore a Candelo: non trovano l'accordo e devono intervenire i carabinieri

Non trovano l'accordo per l'incidente e allertano i carabinieri. Lo scontro è avvenuto a Candelo sulla strada provinciale per Benna alle 20,30 di ieri sera. A collidere, un ciclomotore con in sella una ragazza appena maggiorenne e una Renault Clio con al volante una donna di 41 anni residente a Andorno. La giovane è rimasta lievemente ferita ma non è stato necessario l'intervento del 118. I carabinieri della locale stazione hanno poi aiutato a trovare l'accordo.