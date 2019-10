Ponderano: 144 convitati al pranzo delle penne nere a favore della Casa Alpina

Successo per il pranzo “Pro Casa Alpina”, svoltosi nella sede degli alpini di Ponderano nella giornata di domenica 29 settembre: 144 i partecipanti che hanno potuto apprezzare i manicaretti preparati dai cuochi alpini. Il pranzo ha avuto la finalità di raccogliere fondi per il progetto "Casa Alpina San Giovanni", che la Parrocchia di Ponderano sta portando avanti da qualche anno.

La casa, che si trova in frazione Bele poco distante dal Santuario di San Giovanni d'Andorno, è in fase di ristrutturazione e, una volta terminati i lavori, ospiterà i ragazzi delle parrocchie di Ponderano e Borriana durante i centri estivi e i ritiri spirituali, oltre a poter essere utilizzata anche dagli stessi genitori dei ragazzi e chi ne voglia fare un utilizzo sempre mirato a momenti di aggregazione e festa.Al termine del pranzo il capogruppo delle penne nere di Ponderano, Ferdinando Rossini, ha consegnato a don Andrea Crevola una busta con 3.000 euro.

Don Andrea ha ringraziato gli alpini “sempre pronti quando si tratta di aiutare le persone”. Come segno di gratitudine il parroco ha regalato al gruppo di Ponderano un quadretto realizzato da un'artista di Candelo: al centro una ceramica su cui sono impressi la chiesa di Ponderano e un pensiero scritto da don Andrea. "Una ceramica – spiegano - ovale come l'occhio, con il disegno della Parrocchia, per esprimere che gli alpini, da sempre hanno un occhio di riguardo per la comunità parrocchiale. Da sempre e per il futuro”.