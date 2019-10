Ricomincia al Fondo Edo Tempia l'edizione autunnale dei corsi di nordic walking

Partirà venerdì 11 ottobre l'edizione autunnale dei corsi di nordic walking, una delle proposte del Fondo Edo Tempia per invitare i cittadini a fare prevenzione anche attraverso l'attività fisica. Sarà il giardino della sede, in via Malta 3, a ospitare le lezioni.L'insegnante è Fiorella Giarrizzo, specializzata in questa disciplina nata in Scandinavia che somma un gesto semplice come il camminare a un gesto mutuato dallo sci di fondo, il movimento alternato delle braccia con l'utilizzo dei bastoncini.

Si tratta anche di un modo alla portata di tutti per combattere la sedentarietà e in questo modo seguire una delle dodici regole del codice europeo contro il cancro, le semplici norme da applicare nella vita quotidiana per prevenire i tumori. Il ciclo di lezioni prevede cinque incontri. Il giardino sarà la sede di tre lezioni teoriche, in programma per tre settimane consecutive dalle 14,30 alle 16,30, sempre di venerdì. Gli ultimi due appuntamenti prevedono le uscite, su percorsi che stabilità l'istruttrice con i medesimi orari.

Per informazioni e per iscriversi basta chiamare il 340.8733869 o scrivere alla casella di posta elettronica 65fiorella@gmail.com.