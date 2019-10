“Anche i batteri ballano”: musica e salute al convegno nel salone Biverbanca

Convegno Salute e Benessere giovedì 10 ottobre alle 21 a Biella al salone Biverbanca in Via Carso 15 si terrà un convegno gratuito di salute e benessere dal titolo: "Anche i batteri ballano".

La serata, organizzata dall’Associazione Culturale Sinergia del Benessere di Cossato, sarà "guidata" dal presidente Lorenzo Bidese che presenterà il programma Purify Challenge: il sistema certificato di purificazione e riequilibrio del microbiota intestinale, redatto in collaborazione con uno degli specialisti più affermati in ambito di medicina preventiva, rigenerativa, anti-aging, in nutrigenetica e microbiota intestinale nonché attuale Direttore Sanitario della Prestigiosa Longevity Clinic Villa Eden di Merano: il Dott. Emanuele De Nobili.

Purify Challenge

Il microbiota intestinale, attualmente considerato dai luminari di tutto il Mondo la chiave della medicina moderna, trova correlazione con tutte le malattie; dalle più comuni intolleranze alimentari, alle allergie, all’acne, alla psoriasi e all’obesità fino alle più temute malattie metaboliche, cardiovascolari, autoimmuni e tumorali. Il programma "Purify Chalenge" prevede un percorso di 21 giorni in 4 fasi ben distinte e punta a far raggiungere il benessere ottimale per prevenire le patologie che tanto affliggono il nostri giorni.

Musica

Ospite della serata sarà un altro biellese DOC il biologo cellulare nonché musicista e compositore Emiliano Toso che, sempre nell'ambito del benessere, presenterà e suonerà alcuni brani della sua straordinaria composizione "Translational Music" la musica del benessere che grazie ai 432Hz fa risuonare e vibrare ogni cellula del corpo.

Il titolo dell'evento è "ovviamente" provocatorio ma indica la sinergia tra i 2 argomenti infatti anche i batteri intestinali sono cellule e in quanto tali godono dei benefici della risonanza a 432Hz.

Il convegno è gratuito e aperto a tutta la popolazione previa prenotazione dei biglietti direttamente sulla pagina Facebook dell'Associazione https://www.facebook.com/A.C.SinergiaDelBenessere/ o direttamente tramite Eventbrite all'indirizzo: https://ancheibatteriballano.eventbrite.it

Complimenti all’A.C. Sinergia del Benessere per l’impegno che sta dimostrando nel continuo divulgare temi così importanti, non solo ad un pubblico adulto ma anche ai più giovani grazie al progetto contro l'obesità infantile/adolescenziale che promuove la sana alimentazione e lo sport. Questo progetto è inserito nel Catalogo ASL-BI e distribuito da quest’ultima in tutte le scuole del Biellese.

L’invito è: partecipiamo... di salute ne abbiamo solo una!