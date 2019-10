Salussola: Le richieste della minoranza in Consiglio Comunale

Ad eccezione della lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Salussola di questa sera, mercoledì 2 ottobre, alle 21, sarà monopolizzato dalle interpellanze e dalle mozioni di Salussola nel Terzo Millennio.

Nel dettaglio, le interpellanze del gruppo di minoranza sono due. Con la prima chiede tempi e modi di sostituzione dell'impiegata amministrativa che ha cessato dal servizio in Comune lo scorso 16 settembe. Con la seconda, vuole accertare le circostanze di fatto in cui l'ammninistrazione ha accettato la donazione di 7 computer dall'Acqua & Sole S.r.l. di Milano, la società che intende realizzare la discarica di cemento e amianto in Regione Brianco.

Discarica di Brianco che anche oggetto delle due mozioni. Nella prima, Salussola nel Terzo Millennio invita l'amministrazione ad assumere posizione negativa in Conferenza dei Servizi; ad esprimere dissenso con ogni provvedimento al progetto; a coinvolgere i Comuni limitrofi nelle inziative contrarie alla discarica; a relazionare il Consiglio Comunale su qualsiasi azione; a proporre, con legittime motivazioni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro tutti i provvedimenti che dovessero autorizzare la realizzazione della discarica.

Nella seconda mozione, l'opposizione chiede l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale al Piano Paesaggistico Regionale, tenuto conto che il progetto di discarica grava su terreni di pregio inclusi nel disciplinare DOP riso di Baraggia biellese e vercellese.