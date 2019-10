Valdilana, al via le asfaltature. Ramella Pralungo: “Mettiamo in campo tutte le risorse possibili”

La Provincia di Biella sta avviando i cantieri per la bitumatura dei tratti di strada provinciale ammalorati nell’area territoriale del Biellese Orientale. Nello specifico, per quanto riguarda il Comune di Valdilana saranno la SP 200 II° tronco e la SP 232 le arterie provinciali oggetto di interventi. Il 7 ottobre l’impresa appaltatrice aprirà il cantiere alla rotonda di Falcero, che verrà completamente fresata e ri-asfaltata. Prossimamente sarà oggetto del medesimo intervento di fresatura e bitumatura anche il tratto tra la rotonda di Falcero e la prima galleria della SP 232 VAR.

Gli interventi non potranno essere eseguiti in sequenza, senza soluzione di continuità, in quanto, in fase di programmazione dei lavori, non è stato possibile prevedere il secondo intervento per carenza di risorse. A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, grazie ai ribassi d’asta, ora, risulta possibile procedere anche con il secondo intervento, che però dovrà seguire i tempi tecnici connessi all’apertura di un nuovo cantiere.

“Stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili – spiega il vice presidente Ramella – per porre rimedio alle situazioni più critiche. All’inizio della programmazione non pensavamo nemmeno di riuscire ad andare oltre al rifacimento della rotonda di Falcero, ma poi grazie ai ribassi d’asta e ad una ferma e convinta volontà di reinvestire queste somme, riusciremo a fresare e riasfaltare anche il tratto tra la rotonda e la prima galleria. Dovremo interdire per un paio di giorni il transito sulla SP 232 VAR, nelle ore diurne, di funzionamento del cantiere, ma mi sento di chiedere a tutti i cittadini di Valdilana di avere un po’ di pazienza prima di tornare ad avere un migliore servizio di viabilità in un tratto fondamentale per tutto il territorio di Valdilana. Concludo esternando la mia soddisfazione per quanto stiamo facendo, perché seppur possa sembrare poco, stiamo investendo e sfruttando ogni singolo euro a nostra disposizione”.