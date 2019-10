Candelo, servizio civile: venerdì open day per gli interessati

Mancano pochi giorni alla chiusura della presentazione delle domande per il servizio civile a Candelo: c'è tempo fino al 10 ottobre alle 14 per iscriversi. Sono quattro i posti disponibili per il Comune di Candelo (2 presso uffici del Comune e 2 in Biblioteca) e ancora 2 quelli che collaboreranno con la Pro Loco tramite l'UNPLI nazionale. Paolo Gelone “Siamo felici di poter offrire questa possibilità ai giovani del territorio, che per un anno lavoreranno e cresceranno insieme a noi.

"Venerdì 4 ottobre al mattino è previsto un open day in cui i ragazzi interessati ai progetti di Candelo potranno visitare sia la sede del Comune (9-12,30) che della biblioteca (9,30-11,30). A chi si rivolge? Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 28 anni, ed è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto. Il trattamento economico è di 439,50 euro mensili per la durata di 12 mesi. L'impegno settimanale è di circa 25 ore.

Quest’anno c’è una grossa novità: la modalità di presentazione della domanda avviene esclusivamente online, attraverso le credenziali SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).Per fornire indicazioni ai giovani interessati l’Informagiovani di Biella ha pubblicato sul suo sito – www.informagiovanibiella.it – le informazioni utili e tutti i progetti attivi nel Biellese; anche il Consorzio Filo da Tessere a Biella è disponibile a fornire supporto e chiarimenti.