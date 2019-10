Assessore Caucino ospite di Acli: “Le politiche sociali sono essenziali, non una cenerentola”

L’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino è stato ospite del convegno tenutosi nella Sala Viglione – Palazzo Lascaris in Via Alfieri, organizzato da ACLI Piemonte, dal titolo: “Oltre la povertà: percorsi di inclusione sociale.”

Per l’occasione l’Assessore Caucino, oltre a ringraziare per la dedizione e la passione profusa verso gli ultimi, ha voluto sottolineare l’importanza di questo settore: “Le Politiche Sociali spesso sono vissute come una ‘Cenerentola’, invece sono politiche essenziali, noi dobbiamo insieme cercare di far comprendere questo a tutti gli attori politici.” Ribadendo il suo impegno: “Bisogna ripartire dall’infanzia, dobbiamo operare per sensibilizzare la società. I bambini devono avere un futuro che possa rappresentarli al meglio. Mi compete la regia per ridare dignità e centralità ai territori, sceglieremo insieme come muoverci ed in quale direzione, affinché le diseguaglianze che nel tempo si sono generate, gradualmente si annullino.”

La Caucino “soffre” le disparità sociali e le sperequazioni nella Regione Piemonte: “Non è possibile che in base a dove si risieda vi siano risposte differenti a bisogni analoghi. A tal proposito ricordo che in Piemonte la differenza per la spesa sociale è la più marcata, dai 300 euro pro capite di Torino ai 14 euro nelle zone del basso Piemonte.” Nell’attenta analisi che l’Assessore ha sviscerato, ha rimarcato la necessità di afferrare il problema nella sua interezza, non generalizzando e nemmeno semplificando i fenomeni: “Il lavoro è l’ultimo tassello nella fila degli interventi. Disporre di un lavoro è fondamentale ma in molti casi, serve anche molto altro. Il compito della Regione è facilitare le architetture sociali che avvicinino i servizi ai cittadini, che sostengano le comunità ed il mondo del volontariato.”