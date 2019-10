10 anni di Consultorio, giornata di festa a Cossato per le famiglie

Una giornata di festa rivolta alle famiglie per i 10 anni del Consultorio di Cossato. Un servizio integrato Asl Bi\Consorzio Cissabo che da 10 anni si propone come sostegno alla genitorialità , promotore di eventi per l'approfondimento di temi legati all'educare, partner delle scuole del territorio per i percorsi di educazione all'affettività e sessualità e punto di riferimento per la salute della donna in tutte le fasi della vita.

Lo speciale compleanno si terrà sabato 5 ottobre, a partire dalle 10, a Villa Ranzoni. Si prevede un momento iniziale con i saluti istituzionali seguito da racconti, teatro, laboratori per bambini ed un momento di chiusura musicale, previsto per le 17.30. Dalle 11 alle 16 sarà attivo il Radiobox, una “postazione radiofonica” dove poter lasciare un saluto o un messaggio al Consultorio. Inoltre, per tutta la giornata, sarà a nostra disposizione il Ludobus,un pulmino carico di giochi adatti a tutte le età!

Per info e prenotazioni ai laboratori: 366 4936348.