I ringraziamenti del gruppo M5S Biella: “Fieri di Rinaldi”. E sull'ambiente...

"Il gruppo M5S-Biella si ritiene soddisfatto per l'approvazione di due mozioni, seppure con qualche emendamento che nulla toglie alla sostanza delle proposte da noi richieste. La prima si rivolge alla concertazione di un tavolo di lavoro sul tema Street-Art al fine di avvicinare i cittadini, proprietari di muri da destinare a tali opere, a una tipologia di arte che in altre città ha contribuito a far crescere il turismo e agli artisti che realizzeranno tali opere.

La seconda si aggancia a una delle nostre stelle: l'ambiente. Si chiede al comune di impegnarsi a destinare una cifra (in base alla disponibilità economica) alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei condomini, avviando un bando di concorso con requisiti da concordare. Il progetto sarà a costo zero per il condominio: l'energia prodotta andrebbe a soddisfare i bisogni energetici delle parti comuni del condominio stesso mentre le eccedenze verrebbero dirottate verso gli impianti di energia elettrica, creando un sistema circolare di benefici sia economici, sia ambientali.

Ringraziamo Giovanni Rinaldi che, con questo consiglio conclude il suo ciclo, per il lavoro svolto in questi anni e del quale siamo orgogliosamente fieri, sapendo che continuerà a dare il suo supporto come parte integrante e insostituibile del gruppo”.