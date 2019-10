A Strona riprende il punto di ascolto dei carabinieri

Riprende l'attività del punto di ascolto dei carabinieri al comune di Strona. Venerdì 4 ottobre, dalle 11 alle 12, il comandante della stazione Carabinieri di Valle Mosso, riceverà il pubblico presso gli uffici comunali e sarà a disposizione per rispondere a quesiti e per fornire suggerimenti/consigli pratici per prevenire furti, truffe e rapine.