Virtus Volley Biella e Biellese femminile premiate per meriti sportivi dalla Giunta Corradino FOTO

Il consiglio comunale di Biella ha premiato due società che si sono particolarmente distinte durante la scorsa stagione sportiva. Targa speciale per Biellese Calcio Femminile e Virtus Volley Biella reduci rispettivamente dalla promozione in serie C Interregionale e in serie B1 Nazionale.

"Un piccolo miracolo sportivo" ha sottolineato il ds della Virtus, Franco Vecco Garda, al consiglio comunale. "Oltre ogni aspettativa perchè non era in programma un campionato simile. Grazie alle giocatrici, allo staff tecnico, alla società, a tutti compresi i tifosi. Un grazie speciale all'amministrazione comunale per il premio ricevuto e molto ben accetto". Per il club di Chiavazza erano presenti anche il vice presidente Adriano Regis e la giocatrice Irene Zecchini.

Per la Biellese femminile in sala c'erano mister Manuela Pitzalis, Under 15, Under 12, presidente Raimondo Rocchetti più alcuni dirigenti. Il presidente ha ringraziato tutta l’amministrazione perché "in 50 anni di storia non erano mai stati invitati in consiglio comunale". Manuela Pitzalis ha spiegato come "il movimento del calcio femminile sia in forte crescita ma spesso non venga considerato adeguatamente; questo gesto testimonia qualcosa che sta lentamente cambiando". Poi l’invito di partecipare a tutti al loro esordio di campionato in programma domenica. Il sindaco Corradino ha già assicurato la sua presenza alla partita.

Alpini Come da tradizione annuale, la sezione Ana di Biella ha donato all’amministrazione il Libro Verde della solidarietà, si tratta del testo che racchiude il rendiconto delle preziose attività svolte dagli alpini.