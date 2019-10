Sottile fuori dalla finale, 16° al suo primo mondiale

"Stefano ha fatto una gara da applausi - commenta così il capitano della Nazionale e 'collega' di Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi -. Al suo primo mondiale ha fatto vedere che se lo è meritato tutto facendo ogni salto meglio del precedente. Gli manca un po' di esperienza, ma è solo normale a 21 anni. Ha fatto 2.33, è il secondo al mondo e ha il minimo per le Olimpiadi: è sulla strada giusta".

Stefano Sottile, fiamme azzurre residente a Borgosesia con un personale di 2.33, non è riuscito ad abbattere il muro dei 2.29 alla pedana dell'alto. Si è dovuto accontentare di un 16° posto al suo primissimo Mondiale che, tuttavia, sembra non soddisfarlo. "C'ho provato - spiega Sottile - ,ma non è venuto quello che speravo. Sono arrivato 16° e non era quello che volevo. L'obiettivo era almeno di entrare in finale. Anche se il capitano dice che ho fatto bene io dico che c'è da lavorare".