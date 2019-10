Karate: Thomas Galeotti convocato con la nazionale al Croatia Open

Ci sarà anche il biellese Thomas Galeotti tra i convocati della nazionale giovanile di karate al Croatia Open di Rijeka del prossimo 6 ottobre nella disciplina kata. La prestigiosa chiamata è stata accolta con grande entusiasmo non solo dall’atleta ma anche dalla società di appartenenza, la Talarico Karate Team di Torino ed è il meritato appagamento per la mole di lavoro sostenuta dal ragazzo, tecnici e preparatori soprattutto in considerazione dei risultati ottenuti in questi primi 4 anni di agonismo che hanno visto conquistare dal giovane atleta di Quaregna numerosi podi nazionali ed internazionali con evidenza alle 4 medaglie dei Campionati Italiani di Ostia, di cui l’ultima nella categoria superiore juniores (96 atleti) ed il titolo di miglior giovane della competizione nonché la finale all’Open d’Italia di Riccione.

Dall’inizio del 2018 ha partecipato a tutti i seminari della nazionale. Galeotti ha iniziato a praticare il karate all’età di 5 anni non ancora compiuti presso la palestra Artesport di Cossato coltivando sempre più la passione per questo sport grazie ai maestri che ne hanno da subito individuato la sua predisposizione, curandone sia l’aspetto tecnico che quello emotivo e mantenendo alto il suo interesse. “Indossare la maglia azzurra è un onore, un premio per tutto il lavoro svolto in questi anni, ma coscienti che questo deve essere visto come un punto di partenza e non di arrivo, anche se a certi livelli non è mai facile; sarà un percorso molto lungo e che darà i suoi frutti fra qualche anno, ma società e atleta ci credono” questo è il pensiero dei protagonisti che nel frattempo si godono questo momento.