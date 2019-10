Ginnastica Gold: Aline Pretti e Giulia Cruciani della Pietro Micca ottime a Valenza

Esordio Gold per Aline Pretti e Giulia Cruciani della Pietro Micca di Biella. Domenica 29 settembre ha preso il via a Valenza il Campionato Gold allieve individuale, il più bel campionato destinato alle giovani promesse che vede le giovani ginnaste cimentarsi già su quattro attrezzi con programmi di altissima difficoltà tecnica.

Aline e Giulia sono arrivate a questo primo appuntamento, così importante, molto determinate e concentrate e senza nessun timore perchè consapevoli del percorso svolto e del lavoro fatto in palestra. Nonostante qualche piccolo errore hanno portato a termine entrambe quattro buone prestazioni, hanno iniziato al corpo libero, poi hanno eseguito l'esercizio al cerchio, alle clavette e infine hanno concluso la gara con l'esercizio al nastro. La gara è stata avvincente e ha visto le due giovani promesse biellesi concludere rispettivamente all'ottavo e al nono posto.

Ora l'appuntamento è per la seconda tappa che si disputerà a Biella tra meno di un mese, in cui le ginnaste e lo staff composto da Marta Nicolo, Irina Liovina coadiuvato da Gaia Cincotta, Elisabetta Rosso, Federica Mercandino, Elena Pizzato e Agnese Spennacchio proveranno a migliorarsi ulteriormente.

Domenica 13 ottobre, invece, a Chivasso inizierà l'avventura gold anche per la junior Francesca Bocchino che prenderà parte al Campionato di specialità. Un grosso in bocca al lupo a Francesca per questa sua nuova avventura!