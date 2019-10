Esulta la Polisportiva H. Biellese, a segno nel tennis con vittorie e buoni piazzamenti

Si è concluso sabato e domenica 28/29 settembre con il Master Finale a Maserà di Padova il Circuito Nazionale di Tennis per atleti diversamente abili Fisdir dove la Polisportiva H. Biellese ha partecipato con i suoi bravissimi tennisti.

Splendida la vittoria e quindi il prestigioso titolo di Campione Italiano di Carlo Brignoni che ha vinto la finale del singolo contro il suo compagno di squadra Massimo Mottura (nella foto durante la premiazione) mentre nel doppio Brignoni e Mottura sono arrivati secondi contro i veneti Zonta/ Benvenuti.

Buon piazzamento anche per Chiara Nevolo nel girone promozionale che per pochissimo è arrivata seconda dietro alla novarese Carpani. Bravissimi anche Casazza, Vietti, Giachetti, Modena, Nugnes e Bonfante in una bellissima giornata di sport .