Buona la prima per Rhythmic School, argento per Giulia Sapino

Dopo la pausa estiva, le gare di ginnastica Ritmica riprendono con la disputa dei campionati individuali Gold. Presso il palasport di Valenza, nello scorso week end, si è disputata la prima prova di tale campionati. A difendere i colori della Rhythmic School sono scese in pedana Giulia Sapino nella categoria A2 presentando esercizi alla fune, al cerchio ed al corpo libero. Molto buone le sue esecuzioni che le hanno permesso di conquistare il secondo posto nella classifica generale.

Nella categoria A1, le più piccine in gara, ha esordito Ginevra Bravaccino che ha presentato performances alla fune, alla palla ed al corpo libero. Al termine delle sue routine, la giuria le ha riconosciuto il settimo posto su venti concorrenti, ma soprattutto ha avuto il piacere e l’onore di essere la prima ginnasta dell’anno 2011, annata, in questa categoria, in gara con atlete del 2010. Molto soddisfatte la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Martina Impallaria che hanno accompagnato le ginnaste in gara e che commentano in tal modo il risultato delle loro atlete: entrambe erano all’esordio in gare Gold, hanno gestito molto bene l’emozione ed il confronto con atlete con maggiore esperienza; hanno effettuato buone prove commettendo alcune piccole imprecisioni, senza le quali potevano anche ottenere risultati migliori, anche se quelli ottenuti sono andati al di là delle nostre aspettative della vigilia.

Ora, avremo tre settimane per ottimizzare e migliorare gli esercizi per la seconda prova del regionale che sarà organizzata dallo staff della nostra associazione presso il palasport di Candelo - concludono le tecniche - in cui confidiamo di mantenere o se possibile migliorare le posizioni ottenute che ci permetterebbero di ottenere il pass per la prova interregionale. Presso il palazzetto dello sport di Candelo, casa della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, sono ripartiti ormai da un paio di settimane le prove gratuite per i corsi di avvicinamento alla Ritmica per tutte le bimbe dai quattro anni in poi.