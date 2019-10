78 runners alla prima del Rampia Campel, vincono Torello Viera e Giardino FOTO

Si è tenuta domenica 29 settembre, a Campiglia Cervo la prima edizione del Rampia Campel, vertical trail non competitivo organizzato dalla pro loco di Riabella con partenza da frazione Bogna e arrivo all'Alpe Campello. Un successo con ben 78 partecipanti che si sono sfidati lungo i 3,5 km previsti dal percorso, completamente in salita, che partiva da loc. Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza.

Questo l'ordine di arrivo: per gli uomini Carlo Torello Viera ha tagliato il traguardo per primo con un tempo di 32' 36'' 2, seguito da Massimiliano Barbero Piantino e Alex Romagnolo; tra le donne, svetta Lara Giardino con un tempo di 41' 20'', che precede Valeria Bruna e Susy Bozzalla. A seguire la pro loco ha preparato un ristoro per tutti i partecipanti, molti dei quali hanno poi pranzato alla Locanda della Galleria Rosazza.

“Siamo molto soddisfatti - dichiara Emanuele Rolando, presidente della pro loco - nonostante la concorrenza di manifestazioni sportive più prestigiose e longeve quasi ottanta partecipanti è sicuramente un successo! Sicuramente sarà un'iniziativa che ripeteremo l'anno prossimo. Riteniamo che si sia trattato di un bel modo per valorizzare e far conoscere parte della meravigliosa rete di sentieri del nostro comune, che con l'occasione è stata rimessa a nuovo dai volontari della Pro Loco. Ringraziamo tutti per la preziosa collaborazione”.

Le attività della pro loco proseguiranno nei prossimi mesi con il pranzo d'autunno (domenica 27 ottobre) e la bagna cauda (sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre).