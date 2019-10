Scissioni e moderati, il Pd cerca la sua identità: "L'identità deve rimanere la stessa"

Riceviamo e pubblichiamo. "In questi giorni di scissione e separazione abbiamo letto parole di abbandono da parte di alcuni, di analisi da parte di altri. Ci spiace leggere che vi sia una diffusa impressione che alla attuale classe dirigente del PD locale non importi degli usciti, quando invece ci sono anni di militanza comune che hanno legato le nostre storie. Il nostro problema non sono i fuori usciti, quanto l'identità del nostro percorso. Non vogliamo perderla e quindi combatteremo perché rimanga la stessa e in questa fase complessa non venga messa da parte. Noi, come altri, vogliamo portare avanti la testimonianza di un partito di centro sinistra che sia in grado da una parte di prendersi carico della storia e delle radici, dall'altra invece la gran parte di noi non ha padri e padrini politici, ha iniziato la sua storia nel partito democratico e lì intendiamo continuare ad espletare la nostra iniziativa politica. Da La Margherita e Democratici di Sinistra ne è passato di tempo, alcuni di noi hanno lasciato un progetto per costruirne uno più grande, più europeista e riformista. Altri si sono uniti, a questo progetto nuovo, perché si identificavano in questo sincretismo. Il PD è un partito ancora convintamente europeista.

Oggi con Gentiloni, Sassoli e Gualtieri possiamo ricollocarci tra gli attori principali per rilanciare fondi strutturali e far arrivare attraverso Uffici Europa locali studi e progetti che finanzino le opere pubbliche e i progetti sociali. Purtroppo ci troviamo a constatare che il tema posto da molti commentatori è partitico e non politico ovvero quello dell’isolamento del partito di sinistra. Rispondiamo in questo modo: in primis il PD oggi non è la sinistra che ha bisogno di una stampella moderata per fare la sintesi degli ideali e dei programmi. C’è una parte “moderata”, anche se l’accezione è molto anacronistica. E questo lo dimostreremo con i fatti e con programmi locali organizzati con persone che hanno già nel DNA questa sintesi. Non appalteremo mai all’esterno la rappresentanza dei moderati fino a quando la si potrà avere nel PD. Ora è così! In conclusione, rivolgiamo un pensiero ed un augurio a Vittorio Barazzotto, che ha dimostrato di mettere cultura e tempo a disposizione della collettività, che ha amministrato anche insieme a noi questa città, e a cui va il nostro in bocca al lupo. Gli auguriamo buona vita per tutto il buono e anche le difficoltà che abbiamo passato insieme e per ciò che saprà fare anche per i temi che abbiamo citato".

Articolo a firma di Rinaldo Chiola Membro Assemblea nazionale PD, Andrea Basso Membro segreteria PD, Michele Lerro Membro segreteria PD, Luca Nobili Membro segreteria PD, Andrea Moro Segretario GD Biellese.