Mongrando: Colpi di fioretti al consiglio comunale, passa la mozione Contro i muri della vergogna

Confronto acceso tra l'amministrazione Filoni e i gruppi di minoranza al consiglio comunale, in programma ieri sera, lunedì 30 settembre, a Mongrando. Casus belli: l'ultimo punto all'ordine del giorno dal titolo “Contro i muri della vergogna”, un'iniziativa volta a ricordare la caduta del Muro di Berlino (in occasione del 30° anniversario) e approvata grazie ai voti della maggioranza.

Divisa la minoranza con due linee di pensiero: per l'astensione hanno votato Carlo Negro di Progetto Mongrando e Franco Squillace di Progetto Mongrando mentre Simona Coda e Giulio Gazzola hanno espresso voto contrario. “È lodevole commemorare questo evento storico – analizza la consigliera di Mongrando-Punto. E a capo – ma questi non sono temi da trattare in consiglio comunale. Se vogliamo parlare di integrazione parliamone a livello locale promuovendo progetti e incentivi che puntino all'inclusione sociale. E infine, sulla proposta di far lavorare i ragazzi dell nostre scuole su questa tema chiedo che non diventi una battaglia ideologica e politica sui banchi di scuola ma anzi che si incentivi il dibattito avulso da preconcetti”.

Di pensiero opposto il sindaco Antonio Filoni: “Sono convinto dell'assoluta necessità di promuovere la coesione sociale e di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità. Con questo voto, abbiamo voluto dare un forte messaggio al territorio. Politico, senza dubbio, ma che riguarda la pace e tutti noi. Ed era giusto farlo. Peccato che parte della minoranza non abbia colto tutto questo”. A fine mese, sarà esposto uno striscione con la dicitura “9 Novembre, giornata nazionale contro i muri” all'esterno del palazzo comunale senza dimenticare le prossime iniziative scolastiche, l'adesione alla Giornata nazionale di mobilitazione indetta il 9 novembre dalla Tavola della pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e il pellegrinaggio a Oropa in programma il 10 novembre.