Pistoletto, il sindaco Corradino insieme ad altri biellesi "doc" stasera a Parigi all'Istituto della Cultura

Ci sarà anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Parigi, all'Istituto della Cultura Italiana con inizio alle 19, alla serata dedicata al maestro Michelangelo Pistoletto, e perchè no, a sostegno di "Biella Città Creativa Unesco". Nutrita rappresentanza biellese all'evento con a capo il sindaco Claudio Corradino insieme a Anna Zegna, Andrea Quaregna vice segretario generale della Fondazione cassa di Risparmio di Biella e il direttore di cittadellarte Paolo Naldini. Presente anche l'ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo. Grande attesa per l'evento con prenotazioni in sala già esaurite da giorni. Prima della presentazione del docu-film cittadell'arte racconteranno il biellese in un dialogo a due, Michelangelo Pistoletto e Anna Zegna.

Il sindaco. "Un evento importante per promuovere il nome di Biella all'Estero -commenta il sindaco Corradino. Approfittiamo della notorietà del nostro artista e del marchio Zegna. Sarà un piacere ascoltare la testimonianza diretta nelle parole di Pistoletto e Anna Zegna in un contesto d'impatto come quello parigino".

L'evento. Pistoletto è stato invitato dall'Istituto Italiano della Cultura come artista di spicco internazionale, tra i maggiori esponenti dell'Arte Povera e fautore del progetto Cittadellarte. Nell'ambito di questa istituzione rivoluzionaria e utopica, fondata negli anni Novanta a Biella - la città dove è nato e vive tuttora - Pistoletto immagina nuove vie per i linguaggi artistici contemporanei. Ancorata all'identità della città questa istituzione ha formato numerosi artisti che hanno prodotto una trasformazione accorta e responsabile del tessuto urbano e sociale. Sarà presente alla serata anche Anna Zegna, Presidente della Fondazione di famiglia, che da oltre 20 anni è attiva nella relazione creativa con il Maestro Pistoletto nel rapporto tra arte, territorio e impresa, portando avanti una collaborazione che nacque novant'anni fa - nel 1929 - tra Ettore Pistoletto Olivero, padre del Maestro, ed Ermenegildo Zegna, fondatore del gruppo Zegna.

Il video. La serata proseguirà con la proiezione del docu-film Cittadellarte: pratiche d'arte responsabile di Manuele Cecconello (Italia, 2019, 20'): vent'anni al servizio della società attraverso idee, espressioni, azioni e reazioni al centro di un nuovo modo di comprendere e raccontare il mondo.