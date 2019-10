"Il Canto a Cappella con i Cluster" al Teatro Comunale di Cossato

Anche quest’anno il Coro Noi Cantando propone la consueta serata al Teatro Comunale di Cossato dedicata alla diffusione del Canto a Cappella.

Gli appuntamenti di ottobre in Teatro, ormai richiestissimi da tutto il pubblico che ci segue sin dalle prime edizioni, hanno impegnato i Noi Cantando, anno dopo anno, sempre di più riuscendo con orgoglio a coinvolgere gruppi ogni volta bravi e famosi come gli Alti & Bassi di Milano, i Mezzo Tono di Bari, i Vocalica di Padova, gli Oblivion di Milano, Le Sorelle Marinetti di Milano fino ad arrivare ai Neri per Caso di Salerno.

Dopo i Neri per Caso la scelta del gruppo si è rivelata davvero ardua ma con impegno e caparbietà, soprattutto del nostro direttore Vitaliano Zambon, si è riusciti ad individuare chi potesse calcare il palcoscenico del Teatro Comunale di Cossato nell’anno 2019, data in cui il Coro Noi Cantando festeggia il suo venticinquesimo anno di fondazione. Un quarto di secolo di attività segna un traguardo significativo che va indubbiamente festeggiato offrendo al nostro pubblico una serata con i Cluster, gruppo vocale genovese fondato nel 2004 da cinque giovani studenti del Conservatorio Paganini. L'obiettivo della band è quello di portare la voce verso nuove frontiere, attraverso arrangiamenti innovativi e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e oggi è considerato uno dei migliori gruppi vocali italiani, con uno stile unico ed inconfondibile che combina elementi di jazz, pop e fusion, permettendo loro di calcare alcuni tra i più grandi palchi in Italia, Europa, USA e Russia.

Il loro primo album, 'Cement' è il primo disco italiano nella storia ad aver ottenuto 3 nomination ai CARA (Contemporary Acappella Recording Awards) raggiungendo anche nel 2008 il primo posto, per oltre una settimana, nella classifica di iTunes Italia scalzando artisti del calibro di Madonna e Coldplay. Nel 2008 pubblicano un EP contente alcuni brani eseguiti nella trasmissione televisiva X Factor grazie alla quale hanno raggiunto la notorietà al grande pubblico. Debuttano in Russia al 'Tzar Jazz Festival' raccogliendo il testimone lasciato dai New York Voices e dai Manhattan Transfer.

Nel 2018 dopo date in Germania, Ucraina e Usa partecipano al 'Moscow Spring Acappella Festival' classificandosi secondi su oltre 200 gruppi provenienti da ogni parte del mondo e conquistandosi così l'onore di esibirsi durante i festeggiamenti in Piazza Rossa. Vantano infine collaborazioni con grandi nomi della scena italiana ed internazionale tra i quali Mario Biondi, Marco Mengoni, Swingle Singers, Gigi D'Alessio, Luca Barbarossa, Andrea Bocelli, Fiorello e Giorgio Panariello, per citarne alcuni.

Ogni anno il tour dei Cluster conta oltre 60 date divise tra l'Italia, l'Europa e il Nord America.

Il Coro Noi Cantando, nel ringraziare l'Amministrazione Comunale di Cossato, in particolare l'Assessore alla Cultura Pier Ercole Colombo per aver sostenuto il progetto, tutti gli amici, i commercianti, i liberi professionisti che con il loro contributo aiutano a realizzare una serata così importante, vi aspetta al Teatro Comunale di Cossato.

L'appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle ore 21:00 con "Il Canto a Cappella con i Cluster". Per la prevendita dei biglietti telefonare al 3333156979 oppure al 3397991871.