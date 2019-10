Biella: Al Piazzo Invito a Palazzo tra arte e storia nelle banche e nelle fondazioni di origine bancaria

Si svolgerà sabato 5 ottobre la XVIII edizione della manifestazione “Invito a Palazzo”, manifestazione promossa dall’ABI (Associazione bancaria Italiana) con la collaborazione dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa).

Una giornata speciale che riunirà idealmente i più bei palazzi d’Italia in un itinerario aperto gratuitamente al pubblico per scoprire meraviglie spesso poco accessibile. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella aderisce all’iniziativa con l’apertura di Palazzo Gromo Losa che in occasione dell’evento sarà visitabile con l’accompagnamento di una guida che ne illustrerà storia e curiosità.

Le visite, della durata di un’ora, avranno luogo dalle 10 alle 19 con orario continuato, l’ultimo ingresso sarà possibile alle 18. Ricordiamo che nel corso della visita sarà possibile ammirare le fioriture autunnali dello splendido giardino all’italiana mentre per chi lo desiderasse è possibile acquistare il biglietto per la mostra “Padre e figlio” dedicata a Ettore e Michelangelo Pistoletto che si chiuderà il prossimo 13 ottobre. er informazioni 015-0991868.