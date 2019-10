A Palazzo Gromo Losa arriva Cibonia, al potere il teatro e la fantasia

Venerdì 4 ottobre, alle 17, nell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa, appuntamento teatrale con “Cibonia”, una lezione spettacolare in cui il teatro e l’immaginazione sono padroni di casa e dove i bambini e i ragazzi ma anche gli adulti guidati da una coppia di attori riscopriranno con la fantasia la famiglia degli alimenti che troviamo sulla nostra tavola.

Gli attori Annika Strøhm e Saba Salvemini proporranno uno spettacolo un po’ folle dove tra frutta che balla la samba, formaggi sonnecchianti, vecchie carote, un mescolarsi di lingue e piatti del mondo si riscopre ciò che madre natura ci regala quotidianamente. Siamo anche ciò che mangiamo e come lo mangiamo. La favola e la struttura del racconto vengono adattati in base all’età dei partecipanti. Gli attori narrando giocano e interagiscono con i bambini e la loro immaginazione.

In scena non c'è nulla: attraverso il gioco, la parola ed il corpo prende vita la fiaba con le sue tematiche. Un teatro fatto dal semplice incontro tra attori, docenti e giovanissimi per divertirsi imparando. Il testo dello spettacolo è stato supervisionato da un gruppo di esperti del settore. Lo spettacolo è realizzato da Aretè Ensamble per Teatri Tascabili.