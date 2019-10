Biella: investimento sulle strisce pedonali in via Bertodano, donna ferita in codice giallo

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Bertodano, verso la rotonda di via La Marmora, quando per cause in corso di accertamento della Polizia Locale di Biella l'auto, che stava sopraggiungendo, ha investito la donna dall'apparente età di circa 60 anni. I primi soccorsi li ha ricevuti dai sanitari dell'ambulanza del 118 che successivamente hanno provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, in codice giallo. Non si tratterebbe comunque di nulla di grave.