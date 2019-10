Biella: furto al Max e Mix Market di via La Marmora

E' stata fermata e identificata una 19enne, residente nel cuneese ma di fatto senza fissa dimora, autrice di un furto, ieri mattina alle 10, in Biella. La giovane è entrata al Max e Mix Market di via La Marmora, negozio situato all'interno del centro commerciale I Giardini e ha provato ad uscire con capi di abbigliamento per il valore di 65 euro. I titolari si sono accorti del tentativo e hanno subito allertato i carabinieri del Norm. Gli stessi militari hanno poi proceduto alla denuncia della giovane che ora dovrò rispondere del reato di furto aggravato e violenza sulle cose.