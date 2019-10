Paella for Life a Cossato, i ringraziamenti della pro loco

Sabato 28 settembre e domenica 29 la pro loco di Cossato ha organizzato una manifestazione ben riuscita grazie a tutti i volontari che ogni volta partecipano alle iniziative. “Un particolare ringraziamento lo dobbiamo al Comune di Cossato, in particolare modo al sindaco Enrico Moggio e alla giunta che, grazie al loro patrocinio, ci sostengono in tutti i nostri eventi – spiegano i membri della pro loco - I ringraziamenti vanno anche al Centro Incontro che sia sabato che domenica, grazie a tutti i volontari, hanno tenuto aperto ed aiutato nell’organizzazione”.

“Grazie all’Associazione Amici dell’Ospedale che hanno presentato il loro contributo che costantemente svolgono per far sì che il nostro ospedale sia un’eccellenza da valorizzare. Sabato sera la serata è stata coinvolgente anche grazie al gruppo musicale “La Via FM Cover Band”: un viaggio musicale al femminile – proseguono - Un progetto comune per dar voce alle donne. A completare l’evento domenica il gruppo tuning ha scelto di terminare con noi il campionato regionale. E’ stata un’occasione per fare festa insieme.Tanti grazie perché sono tante le persone che ogni volta si prodigano ad aiutarci”.