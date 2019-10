Koinonia Giovanni Battista in festa per i suoi 10 anni nel Biellese

Sabato 21 e domenica 22 settembre la Koinonia Giovanni Battista ha festeggiato i suoi 10 anni in terra biellese. Nel pomeriggio di sabato il vescovo di Biella Roberto Farinella è venuto a salutare i parrocchiani e la Koinonia per questo evento di festa.Alle 18 la comunità ha ringraziato il Signore per l'anniversario dei 10 anni con una celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo emerito di Biella, Gabriele Mana. È stato lui infatti che ha accolto nel 2009 la Koinonia Giovanni Battista in diocesi, affidandole dapprima l'amministrazione parrocchiale di Strona, e in seguito di Veglio, Camandona e Callabiana.

Alla celebrazione era presente anche il fondatore della Koinonia, Ricardo Argañaraz, e l'animazione musicale è stata affidata alla cantoria di Strona-Veglio, che con canti di gioia ha allietato l'atmosfera liturgica. Di seguito, nel salone Betania è stato proiettato un video, preparato per l'occasione, dove si ricordano i 10 anni della Koinonia trascorsi nel biellese dal 2009 al 2019. In tale momento è stata data la parola ai sindaci delle rispettive 4 parrocchie (alcuni erano assenti, ma hanno lasciato uno scritto da leggere) per esprimere anch'essi un ringraziamento alla Comunità.

Dopo un momento di convivialità fraterna, il gruppo gospel "Anno Domini Gospel Choir" si è esibito in concerto in chiesa, riscaldando ancor più i sentimenti di ringraziamento di questo anniversario. Nella giornata di domenica 22 settembre la Koinonia si è riunita, insieme a diversi parrocchiani e simpatizzanti, per il consueto incontro mensile nel salone Betania. Ricardo ha raccontato la storia e le circostanze che dieci anni fa hanno fatto nascere l'Oasi di Biella a Strona. Ha narrato anche le vicende di come 40 anni fa il Signore ha messo nel suo cuore il desiderio di iniziare la vita di una nuova comunità, che oggi è la Koinonia Giovanni Battista.