Vigliano: Il saluto del Consiglio alla neo-pensionata Marisa Piedinove

In apertura del consiglio comunale di lunedì 30 settembre, il sindaco ha voluto salutare ufficialmente Marisa Piedinove, dipendente dell'ente dal 2000, in pensione dalla fine dello scorso mese di agosto.

"L'amministrazione comunale - ha detto il primo cittadino Cristina Vazzoler - ringrazia di cuore Marisa Piedinove per il suo senso del dovere e per l'impegno nello studio e nell'applicazione, con cui ha saputo arricchire la sua preparazione professionale. Grazie alle sue doti di sensibilità ed umanità è stata un punto di riferimento solido per amministratori, colleghi e per i cittadini di Vigliano".